Посол вышел вон: Россия отреагировала на наглые действия Германии

Удивительно, что посольства Англии, Нидерландов, Франции и других стран, воюющих против России, до сих пор не выгнаны из Москвы!

Юрий Золотарев

МерЗ! ТЫ будешь "диктовать условия" России? Вместе с просрАченным ПросЕрей?? А ХУ-ХУ часом не ХО-ХО? Давай, приезжай в Куев - глядишь, через сутки последуешь за Линдси Грэмом. Всем вам, ССУКАМ позорным, места в АДУ хватит!