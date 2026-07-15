Послу ФРГ Александру Графу Ламбсдорффу в МИД РФ прямо указали на участие Берлина в террористических ударах Украины по российской гражданской инфраструктуре.
Посол вышел вон: Россия отреагировала на наглые действия Германии
Комментарии
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Сергей
долго ждать придется....
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1 м.
Владимир Елкин
Удивительно, что посольства Англии, Нидерландов, Франции и других стран, воюющих против России, до сих пор не выгнаны из Москвы!
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4 н.
Юрий Золотарев
МерЗ! ТЫ будешь "диктовать условия" России? Вместе с просрАченным ПросЕрей?? А ХУ-ХУ часом не ХО-ХО? Давай, приезжай в Куев - глядишь, через сутки последуешь за Линдси Грэмом. Всем вам, ССУКАМ позорным, места в АДУ хватит!
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4 н.
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