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Посол вышел вон: Россия отреагировала на наглые действия Германии

Посол вышел вон: Россия отреагировала на наглые действия Германии

  Послу ФРГ Александру Графу Ламбсдорффу в МИД РФ прямо указали на участие Берлина в террористических ударах Украины по российской гражданской инфраструктуре.

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Комментарии
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Сергей
долго ждать придется....
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1 м.
Владимир Елкин
Удивительно, что посольства Англии, Нидерландов, Франции и других стран, воюющих против России, до сих пор не выгнаны из Москвы!
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4 н.
Юрий Золотарев
МерЗ! ТЫ будешь &quot;диктовать  условия&quot; России? Вместе с просрАченным ПросЕрей?? А  ХУ-ХУ часом не ХО-ХО? Давай, приезжай в Куев - глядишь, через сутки последуешь за Линдси Грэмом. Всем вам, ССУКАМ позорным, места в АДУ хватит!
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4 н.