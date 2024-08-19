🏃♀️Один из видов налоговых вычетов — социальные: их можно получить на обучение, лечение, спорт.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🏃♀️Один из видов налоговых вычетов — социальные: их можно получить на обучение, лечение, спорт.