Царьград

4 613 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • татьяна (ПОЛЯКОВА)
    А есть ли он этот МИР ?!  Думают, что спасутся, если что. Дудки, все полетим в тартарары. А там уж Бог разберётся, ко...Против русских со...
  • Ali Babaja
    Закрыть пьяный  кабак и точка. 🤢Володин указал на...
  • Россиянин
    Помоему пора ударить по бункеру Зеленского и другим центрам принятия решений по серьезному.Против русских со...

Мелитополь сотрясли мощные взрывы

Мелитополь сотрясли мощные взрывы

Информации о произошедшем практически нет. Корреспондент ТАСС сообщил о двух мощных взрывах. "РИА Новости" пишет о том, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) попытались нанести удары по Мелитополю, но включилась система противовоздушной обороны.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх