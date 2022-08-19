Мелитополь сотрясли мощные взрывы

Информации о произошедшем практически нет. Корреспондент ТАСС сообщил о двух мощных взрывах. "РИА Новости" пишет о том, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) попытались нанести удары по Мелитополю, но включилась система противовоздушной обороны.