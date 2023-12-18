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Илья Авербух: «Когда-то у меня работал Глейхенгауз, я видел в нем постановочный талант. Потом рассказал о нем Тутберидзе»

«Я стараюсь растить ребят в этом плане, если у них есть творческое зерно. Когда-то в моем коллективе работал Даня Глейхенгауз, я видел в нем постановочный талант, отдавал ему для работы массовые номера.

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