NBC News: США экономят боеприпасы для ПВО в противодействии Ирану

Американские военные экономят боеприпасы для систем ПВО в условиях сокращения запасов. NBC News сообщает, что ракеты и беспилотники Ирана перехватывают избирательно, если они не угрожают войскам США и их союзникам на Ближнем Востоке.
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