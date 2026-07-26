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Царьград

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NBC News: США экономят боеприпасы для ПВО в противодействии Ирану

NBC News: США экономят боеприпасы для ПВО в противодействии Ирану

Американские военные экономят боеприпасы для систем ПВО в условиях сокращения запасов. NBC News сообщает, что ракеты и беспилотники Ирана перехватывают избирательно, если они не угрожают войскам США и их союзникам на Ближнем Востоке.

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