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Госветслужба Подмосковья получила 10 медалей Минсельхоза России на агровыставке

Госветслужба Подмосковья получила 10 медалей Минсельхоза России на агровыставке

Государственная ветеринарная служба Московской области выиграла 10 наград Минсельхоза России на выставке «Золотая осень — 2026».

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