В Херсоне произошел взрыв на объекте критической инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры, находящийся в Херсоне, получил повреждения. Там произошел взрыв. Об этом в четверг, 28 сентября, заявил назначенный властями Украины глава херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
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