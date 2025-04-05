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Раскрываем все секреты. Зачем США унижают Европу, какова цель тарифов и что хотят сделать Трамп и Маск

Раскрываем все секреты. Зачем США унижают Европу, какова цель тарифов и что хотят сделать Трамп и Маск

© AP / Evan Vucci И вот он наступил - День независимости США. Теперь экономической. Трамп ввел пошлины против всего мира (кроме России и Белоруссии, против них пошлин нет, "нет торговли").

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