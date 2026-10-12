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Царьград

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«Ты слабак, дядя»: Зеленский берет Трампа на слабо. Экс-премьер Украины Азаров объяснил его поведение

«Ты слабак, дядя»: Зеленский берет Трампа на слабо. Экс-премьер Украины Азаров объяснил его поведение

Экс‑премьер Украины Николай Азаров заявил, что Владимир Зеленский позволяет себе дерзкое отношение к президенту США Дональду Трампу из‑за отсутствия жёсткой реакции со стороны американского лидера.

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