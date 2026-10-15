В Сормовском районе Нижнего Новгорода начали высаживать тюльпаны ко Дню Победы. Площадь Славы украсят девять тысяч красных цветов.
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