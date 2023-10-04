Бархатный сезон на Черноморском побережье продлён до середины октября

По прогнозу синоптиков, температура воды в ближайшее время будет держаться в пределах 20-22°C.Бархатный сезон продлится на Черноморских курортах минимум до 15 октября, а затем может быть сдвинут ещё на несколько дней.
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