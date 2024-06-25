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Царьград

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Россия создаёт мощный военный союз. Ответ на эскалацию был сильным и решительным

Россия создаёт мощный военный союз. Ответ на эскалацию был сильным и решительным

Летом 2024 года Запад и ВСУ пошли на очередной виток эскалации конфликта с Россией. В ответ Москва сформировала сильный военный союз с азиатскими странами.

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