В Пентагоне признали сокращение запасов оружия в США из-за Украины и Израиля

Global Look Press/Axel Heimken/dpa В США из-за продолжающейся поддержки Вашингтоном Украины и Израиля наблюдается сокращение запасов новейших вооружений, в том числе средств противовоздушной обороны (ПВО).
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