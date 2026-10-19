Заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о намерении быть «беспощадным» к нарушителям миграционного законодательства, укреплять границы и депортировать нелегалов на фоне беспорядков во Франции звучит не как предвыборный популизм, а как холодный прагматичный расчёт.