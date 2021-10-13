В России в следующем году может подорожать пиво

В 2022 году стоимость пива может резко вырасти. Об этом предупредили российские пивовары.С просьбой ввести квоты на вывоз ячменя и солода из страны, а также повысить экспортные пошлины, к премьер-министру обратились члены Союза российских пивоваров.
В 2022 году стоимость пива может резко вырасти. Об этом предупредили российские пивовары.С просьбой ввести квоты на вывоз ячменя и солода из страны, а также повысить экспортные пошлины, к премьер-министру обратились члены Союза российских пивоваров.
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