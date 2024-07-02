Все о спецоперации на 2 июля: как "подрезали крылья" украинской авиации, в чем план Орбана по ускорению переговоров и почему в устройстве ATACMS нет секретов

Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ© РИА Новости / Евгений Биятов Российские войска за сутки поразили девять самолетов воздушных сил Украины, власти Нидерландов готовятся отправить Киеву первую часть истребителей F-16, а ПВО сбила 11 беспилотников над Крымом, Белгородской и Брянской областями.
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