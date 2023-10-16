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9 самых жестоких психологических экспериментов в истории

9 самых жестоких психологических экспериментов в истории

Что будет, если полжизни мальчику рассказывать, что он девочка? А если пытать человека электрическим током или заставить испытуемого отрезать голову живой крысе? Бигпикча собрала девять самых жестоких и бессмысленных психологических экспериментов в истории.

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Элла элла
Вот поэтому я и не люблю психологов
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