На Сахалине проведут мероприятия для недопущения экологической катастрофы

Китайское судно, севшее на мель в районе Сахалина, будет осмотрено водолазами для разработки сценария по недопущению экологической катастрофы, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко 9 февраля в своем Telegram-канале.
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