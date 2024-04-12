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Бизнес журнал. Урал

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Суд рассмотрит апелляцию на решение об изъятии активов «Арианта»

Суд рассмотрит апелляцию на решение об изъятии активов «Арианта»

19 апреля восемнадцатый арбитражный апелляционный суд Челябинска рассмотрит жалобу на решение суда по иску Генпрокуратуры РФ о взыскании 105 млрд рублей с бывших владельцев Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК).

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