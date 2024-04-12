Суд рассмотрит апелляцию на решение об изъятии активов «Арианта»

19 апреля восемнадцатый арбитражный апелляционный суд Челябинска рассмотрит жалобу на решение суда по иску Генпрокуратуры РФ о взыскании 105 млрд рублей с бывших владельцев Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК).
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