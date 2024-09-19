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Колумнист Bloomberg: США могут проиграть войну ведиких держав, армия в плачевном состоянии

Колумнист Bloomberg: США могут проиграть войну ведиких держав, армия в плачевном состоянии

Наращивание Китаем военного потенциала и накопление средств продовольствия и энергоносителей свидетельствует, что президент Си Цзиньпин также ставит свою страну на военные рельсы, утверждает колумнист Bloomberg Opinion Хол Брэндс.

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Комментарии
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А
Александр
Им, видимо, наших генералов подсунули. Хватит считать сдохших коров у соседей. На своем дворе хлопот полон рот.
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13 час.

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