Microsoft исправила 55 уязвимостей, включая две критические нулевого дня В рамках...

Microsoft исправила 55 уязвимостей, включая две критические нулевого дняВ рамках февральского пакета обновлений безопасности Patch Tuesday 2025 компания Microsoft выпустила обновления, устраняющие 55 уязвимостей, включая четыре уязвимости нулевого дня, две из которых уже активно эксплуатируются злоумышленниками в реальных атаках.