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Своеобразная помощь от Нидерландов: Украина получит мобильную лабораторию

Своеобразная помощь от Нидерландов: Украина получит мобильную лабораторию

Власти Нидерландов передадут Украине мобильную криминалистическую лабораторию.Вскоре Украина получит в своё распоряжение мобильную криминалистическую лабораторию.

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