Идентификацию через «Госуслуги» предложили распространить на все интернет-порталы

С инициативой выступил депутат Антон Горелкин Законопроект об обязательной проверке данных администраторов доменных имен через портал «Госуслуги» коснется не только создателей новых сайтов, но и владельцев ранее созданных.
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