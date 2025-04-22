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Петербургский дневник

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Идентификацию через «Госуслуги» предложили распространить на все интернет-порталы

Идентификацию через «Госуслуги» предложили распространить на все интернет-порталы

С инициативой выступил депутат Антон Горелкин Законопроект об обязательной проверке данных администраторов доменных имен через портал «Госуслуги» коснется не только создателей новых сайтов, но и владельцев ранее созданных.

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