Захватили в плен пару чеченцев? Украинцы сдаются целыми отделениями: Министр Чечни ответил боевикам Зеленского

Соратник Кадырова ответил украинским боевикам, которые похвалились пленением нескольких чеченцев. "5-я штурмовая бригада захватила в плен пару чеченцев, а мы вам можем показать целое отделение 5-й штурмовой, которое находится в плену", - сказал министр Чечни по национальной политике Дудаев на видео.