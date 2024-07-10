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Захватили в плен пару чеченцев? Украинцы сдаются целыми отделениями: Министр Чечни ответил боевикам Зеленского

Захватили в плен пару чеченцев? Украинцы сдаются целыми отделениями: Министр Чечни ответил боевикам Зеленского

Соратник Кадырова ответил украинским боевикам, которые похвалились пленением нескольких чеченцев. "5-я штурмовая бригада захватила в плен пару чеченцев, а мы вам можем показать целое отделение 5-й штурмовой, которое находится в плену", - сказал министр Чечни по национальной политике Дудаев на видео.

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