Захватили в плен пару чеченцев? Украинцы сдаются целыми отделениями: Министр Чечни ответил боевикам Зеленского

Соратник Кадырова ответил украинским боевикам, которые похвалились пленением нескольких чеченцев. "5-я штурмовая бригада захватила в плен пару чеченцев, а мы вам можем показать целое отделение 5-й штурмовой, которое находится в плену", - сказал министр Чечни по национальной политике Дудаев на видео.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Саудовская Аравия поставила ультиматум G7: Конфискации активов России обернётся катастрофой для Европы
- Исчезни, если хочешь жить: Су-27 совершил один из самых красивых перехватов в истории
- Британцы прибыли вовремя, а дальше – всё в труху: Одесса готовится домой. Началась ключевая фаза партизанской войны
Свежие комментарии