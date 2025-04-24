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Невестка Валерии через три часа после рождения сына опубликовала видео из палаты

Невестка Валерии через три часа после рождения сына опубликовала видео из палаты

Этой ночью невестка певицы Валерии стала мамой во второй раз! Лиана родила сына, вместе с мужем они решили назвать его Мироном.

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