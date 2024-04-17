Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Главное с интервью Павла Дурова Такеру Карлсону

Основатель Telegram рассказал о жизни в Дубае, внимании спецслужб, отношении к деньгам, собственности, личной безопасности, а также про встречу с Марком Цукербергом 10 лет назадВ ночь на среду, 17 апреля было опубликовано видео-интервью Павла Дурова американскому журналисту Такеру Карлсону.

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