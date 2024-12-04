Банкиры ждут падения кредитования, продукты подорожают из-за падения рубля. Обзор Банки.ру

Банкиры ждут падения розничного кредитования на треть в 2025 году, пишут «Ведомости». Выдачи банками розничных кредитов – ипотеки, автокредитов и кредитов наличными – в 2025 году могут рухнуть на 30% относительно этого года и составить суммарно около 9,5 трлн рублей.
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