Банкиры ждут падения кредитования, продукты подорожают из-за падения рубля. Обзор Банки.ру

Банкиры ждут падения розничного кредитования на треть в 2025 году, пишут «Ведомости». Выдачи банками розничных кредитов – ипотеки, автокредитов и кредитов наличными – в 2025 году могут рухнуть на 30% относительно этого года и составить суммарно около 9,5 трлн рублей.