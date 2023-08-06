Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможном вторжении ЧВК «Вагнер» в Польшу являются глупой шуткой, которая укрепляет позиции польской «партии войны».
«Тупая шутка» – военкор о заявлениях Лукашенко
Комментарии
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Игорь Василевский
Кто такой - Марат Хайруллин? Военный корреспондент. Кто о нем что знает? А почти никто и ничего. Президент РБ, конечно, не самый-пресамый, но у него в стране проживает 9 млн чел, которые могут задать вопрос - а ты поц Хайруллин, собственно кто? И что ты сделал для своей страны столько, сколько Лукашенко? И будут правы
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13 час.
АТ
Александр Ткаченко
Ничего сжатое очко ещё никого не убило. А полякам на пользу пойдёт. Может немножко поумнеют.
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11 час.
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