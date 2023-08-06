«Тупая шутка» – военкор о заявлениях Лукашенко

Игорь Василевский

Кто такой - Марат Хайруллин? Военный корреспондент. Кто о нем что знает? А почти никто и ничего. Президент РБ, конечно, не самый-пресамый, но у него в стране проживает 9 млн чел, которые могут задать вопрос - а ты поц Хайруллин, собственно кто? И что ты сделал для своей страны столько, сколько Лукашенко? И будут правы