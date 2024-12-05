Мужчина избил фельдшеров скорой помощи из-за грязной обуви

Фото: iz.ru Важные новости России за неделю сообщают о том, что в Приморье произошел инцидент, который привлек внимание общественности: пьяный россиянин напал на бригаду скорой помощи, возмущенный тем, что медики вошли в его дом в обуви.
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