Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский продолжает дерзить главе Белого дома после того, как Дональд Трамп публично выступил за выборы на Украине, подчеркнув, что рейтинг одобрения президента Украины Владимира Зеленского упал до 4%.
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