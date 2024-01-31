МИД РФ назвал чудовищными слова Борреля об ошибочных идеях перемирия на Украине

Заявление главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля, что примирение России и Украины станет ошибкой, чудовищны и шокируют, указала 31 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио «Спутник».
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