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МИД РФ назвал чудовищными слова Борреля об ошибочных идеях перемирия на Украине

МИД РФ назвал чудовищными слова Борреля об ошибочных идеях перемирия на Украине

Заявление главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля, что примирение России и Украины станет ошибкой, чудовищны и шокируют, указала 31 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио «Спутник».

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