Мировое обозрение

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Gazeta Wyborcza: зима заставит Европу ускорить одобрение запуска Северного потока — 2

Gazeta Wyborcza: зима заставит Европу ускорить одобрение запуска Северного потока — 2

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Россия якобы пытается "вызвать дефицит газа" в европейских странах, чтобы добиться открытия газопровода "Северный поток — 2", утверждает в статье для польского издания Gazeta Wyborcza журналист Вацлав Радзивинович.

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