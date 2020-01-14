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Пьяный житель Николаева пытался подкупить патрульных полицейских в Херсоне

Пьяный житель Николаева пытался подкупить патрульных полицейских в Херсоне

В Херсоне, на улице Украинской патрульные полицейские остановили автомобиль марки Volkswagen Passat. остановку произвели из-за сообщений неравнодушных жителей Херсона, которые сообщили, что в машине может быть пьяный водитель.

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