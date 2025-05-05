Живём в эпоху перемен

(Трамп-паровоз вперёд лети.) ------------------------------------------------------------------------- «Вкусвилл» начал активно закрывать магазины: за первый квартал сеть ликвидировала 10,5% точек, что превышает показатели других ритейлеров.
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