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Его можно сдавливать, прокалывать и нагревать — он всё равно не загорится. Первый аккумулятор Cuktech проверили на соответствие строгому стандарту

Его можно сдавливать, прокалывать и нагревать — он всё равно не загорится. Первый аккумулятор Cuktech проверили на соответствие строгому стандарту

Номинальная ёмкость батареи составляет 48 Вт·ч Cuktech готовится выпустить LPB150N — первый портативный аккумулятор, сертифицированный по новому национальному стандарту Китая GB 47372-2026.

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