ЦБ предлагает сочетать разные критерии для получения статуса «квала»

Банк России считает допустимым в новой реформе присвоения статуса квалифицированного инвестора, которая сейчас активно обсуждается с профсообществом, применять подход сочетания разных критериев для получения такого статуса, заявил журналистам руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.
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