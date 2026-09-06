Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Арифметика плова": Зачем в русский учебник по математике добавили Арама, Рашида и Тахира

"Арифметика плова": Зачем в русский учебник по математике добавили Арама, Рашида и Тахира

   В русском сборнике задач для подготовки к ОГЭ по математике обнаружилась необычная особенность — все персонажи заданий носят имена, характерные для народов Средней Азии и Закавказья — Арам, Рашид и Тахир.

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