Axios: шеф ЦРУ Бернс отправится в Каир для переговоров по заложникам ХАМАС

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс отправится в Каир, чтобы обсудить с египетскими чиновниками освобождение заложников, которые до сих пор удерживаются движением ХАМАС в Газе.
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