Движение по главной магистрали Челябинска ограничат почти на две недели

Часть перекрестка проспекта Ленина и улицы Горького в Челябинске будет временно закрыта. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением работ по капитальному ремонту путей с 22 часов 2 августа до 22 часов 14 августа будет закрыт поворот с проспекта Ленина улицу Горького.