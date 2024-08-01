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Движение по главной магистрали Челябинска ограничат почти на две недели

Движение по главной магистрали Челябинска ограничат почти на две недели

Часть перекрестка проспекта Ленина и улицы Горького в Челябинске будет временно закрыта. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением работ по капитальному ремонту путей с 22 часов 2 августа до 22 часов 14 августа будет закрыт поворот с проспекта Ленина улицу Горького.

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