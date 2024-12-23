В Крыму высадили почти миллион деревьев

В 2024 году в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес» и Международной акции «Сад памяти» в Крыму высадили 955 тыс.
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