В Британии забеспокоились из-за войск России на Кубе

Усиление присутствия Москвы на Кубе вызывает «серьезную обеспокоенность». Об этом заявил заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи, его интервью Центру стратегических и международных исследований в Вашингтоне доступно на YouTube.
Усиление присутствия Москвы на Кубе вызывает «серьезную обеспокоенность». Об этом заявил заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи, его интервью Центру стратегических и международных исследований в Вашингтоне доступно на YouTube.
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