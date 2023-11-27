Евгений Сатановский: Израиль думал купить «мирное урегулирование» и получил войну

И

Искандер

Всегда поражаешься наглой тупости шлемазлов, не знающих ни хера о том, что пишут. Когда евреи первый раз приволоклись в Палестину/землю Ханаанскую, она была занята многочисленными народами, с большими городами (Втор. III, 5, Нав. XVII, 16), с процветающим хлебопашеством, виноделием и торговлей (Втор. VI, 10–11). Жиды взяли Ханаан на гоп-стоп. Сообщили местному населению, что эта земля теперь принадлежит им, имеющим гарантии от самого Ягве: "Введет тебя Господь, Бог твой, в ту землю, которую Он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ТЫ НЕ строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ТЫ НЕ наполнял, и с колодезями, высеченными [из камня], которых ТЫ НЕ высекал, с виноградниками и маслинами, которых ТЫ НЕ садил, и будешь есть и насыщаться" (Мишне тора). Сообщили также категорическое предписание Ягве: Искоренить местные нравы и обычаи (Исх. XXIII:32, XXXIV:15–16), а ханаанеян поголовно истребить (Нав. XI, 19–20). Вот они истребляют и жрут/насыщаются. А ты не знал, шдемазл?