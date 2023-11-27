Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 926 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Горшков
    Не займёт,а сама Эстония попросится! Сейчас стараниями англосаксов ВСЯ Европа нищает - а уж прибалтийские-то шавки - ...Русские ВСЕГДА пр...
  • вага карлито
    И смех и грех!) Долбо--ы пытаются осознать что натворили! Доходит с трудом!)) скоро виновных обозначат и погонят с во...Укро-нацист недоу...
  • лина любимцева
    Правильно сказал Пригожин... А вообще, эту ГНУСАВУЮ "певицу" слушать же было не возможно.  Осточертела... Со всех утю...«Кто должен перед...

Евгений Сатановский: Израиль думал купить «мирное урегулирование» и получил войну

Евгений Сатановский: Израиль думал купить «мирное урегулирование» и получил войну

Политолог объяснил, почему он остается марксистом, глядя на происходящее в Газе Павел Еськов Фото: AP/TASS Материал комментируют: Евгений Сатановский Договоренности о прекращении огня в секторе Газа между палестинским движением ХАМАС и Израилем вступило в силу сегодня в 08:00 мск.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Прытких
Сатановский говорит неправду. Израиль любыми методами планомерно отжимает территории, используя любой повод. А уж переселенные в резервации &quot;индейцы&quot; всегда его предоставят. По результату конфликта территории Израиля увеличатся. Сатановский не может об этом говорить. По определению.
Ответить
5 час.
И
Искандер
Всегда поражаешься наглой тупости шлемазлов, не знающих  ни хера о том, что пишут. Когда евреи первый раз приволоклись в Палестину/землю Ханаанскую, она была занята многочисленными народами, с большими городами (Втор. III, 5, Нав. XVII, 16), с процветающим хлебопашеством, виноделием и торговлей (Втор. VI, 10–11). Жиды взяли Ханаан на гоп-стоп. Сообщили местному населению, что эта земля теперь принадлежит им, имеющим гарантии от самого Ягве: &quot;Введет тебя Господь, Бог твой, в ту землю, которую Он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ТЫ НЕ строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ТЫ НЕ наполнял, и с колодезями, высеченными [из камня], которых ТЫ НЕ высекал, с виноградниками и маслинами, которых ТЫ НЕ садил, и будешь есть и насыщаться&quot; (Мишне тора). Сообщили также категорическое предписание Ягве: Искоренить местные нравы и обычаи (Исх. XXIII:32, XXXIV:15–16), а ханаанеян поголовно истребить (Нав. XI, 19–20). Вот они истребляют и жрут/насыщаются. А ты не знал, шдемазл?
Ответить
3 час.
СК
Сергей Ковалев
слушайте, я не могу достоверно показать объемы помощи Израилю со стороны гегемона. но предполагаю, что денег достаточно для всего того, о чем у вас. сложно сравнивать.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх