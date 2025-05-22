В Смоленске пройдет 67-й всероссийский фестиваль имени Глинки

Губернатор Василий Анохин: «Музыкальный форум уже стал «визитной карточкой» Смоленской области» В первые дни лета в Смоленске состоится 67-й по счёту всероссийский музыкальный фестиваль имени Михаила Ивановича Глинки.
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