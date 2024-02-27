Как работает и кому помогает Единый центр поддержки участников СВО и их семей

На второй год проведения специальной военной операции российское общество ощутило ее последствия. Добровольцам, мобилизованным и служащим по контракту требовалась медицинская, материальная и информационная поддержка.
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