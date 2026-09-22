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Олег Басилашвили пожелал московскому «Динамо» победы в РПЛ

Олег Басилашвили пожелал московскому «Динамо» победы в РПЛ

Легендарный актер Олег Басилашвили в интервью КП-Петербург выразил уверенность в том, что московскому «Динамо» под руководством Сандро Шварца по силам победить в текущем розыгрыше РПЛ.

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