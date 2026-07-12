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FiNE NEWS

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Работа аэропортов Чебоксар и московских Внуково и Домодедово проходит с ограничениями

Аэропорт Чебоксар в настоящее время функционирует с ограничениями. Вместе с этим московские аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы только после согласования с соответствующими органами.

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