Миллиардер Дерипаска подал иск к Тинькову и владельцам Facebook на два миллиарда рублей

По словам адвоката предпринимателя, Тиньков в Facebook* допустил оскорбительные высказыванияБизнесмен Олег Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к предпринимателю Олегу Тинькову и компании Meta, владеющей соцсетями Facebook и Instagram.
По словам адвоката предпринимателя, Тиньков в Facebook* допустил оскорбительные высказыванияБизнесмен Олег Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к предпринимателю Олегу Тинькову и компании Meta, владеющей соцсетями Facebook и Instagram.
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