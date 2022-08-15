Daily Storm

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Миллиардер Дерипаска подал иск к Тинькову и владельцам Facebook на два миллиарда рублей

Миллиардер Дерипаска подал иск к Тинькову и владельцам Facebook на два миллиарда рублей

По словам адвоката предпринимателя, Тиньков в Facebook* допустил оскорбительные высказыванияБизнесмен Олег Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к предпринимателю Олегу Тинькову и компании Meta, владеющей соцсетями Facebook и Instagram.

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