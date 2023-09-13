Протест США: Россия «жестко заблокировала» подлодку Америки под льдами Арктики

И

ИЗРАЭЛЬХЭНДС

Быдло верит всему, что говорится по телевизору, особенно хорошо оно ведётся на различные паранормальные темы (среди быдла очень распространено параноидальное расстройство, связанное с психотронным оружием — «ФСБ облучает меня из космоса лазерами, считывает мысли домофоном и зомбирует через телевизор». Если быдлоид сталкивается с чем-то, чего по причине своего скудоумия и убогости фантазии не может понять (например, в области науки или искусства), он в первую очередь пытается обвинить автора этого «чего-то» в употреблении веществ. Например: «Вот это обдолбался этот Эйнштейн! Гы-гы!». Подобное мировоззрение, к сожалению, иногда встречается и среди авторов Луркоморья — статья про ОТО тому пример. Быдло неспособно трезво оценивать события и всегда ищет виновных в своих бедах, вместо того, чтобы разбираться и исправлять свои ошибки.