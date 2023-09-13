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Протест США: Россия «жестко заблокировала» подлодку Америки под льдами Арктики

Протест США: Россия «жестко заблокировала» подлодку Америки под льдами Арктики

Очередной громкий протест военного руководства Америки. В очередной раз Россия оказалась сильнее, наши военные — профессиональнее.

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Комментарии
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ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Быдло верит всему, что говорится по телевизору, особенно хорошо оно ведётся на различные паранормальные темы (среди быдла очень распространено параноидальное расстройство, связанное с психотронным оружием — «ФСБ облучает меня из космоса лазерами, считывает мысли домофоном и зомбирует через телевизор». Если быдлоид сталкивается с чем-то, чего по причине своего скудоумия и убогости фантазии не может понять (например, в области науки или искусства), он в первую очередь пытается обвинить автора этого «чего-то» в употреблении веществ. Например: «Вот это обдолбался этот Эйнштейн! Гы-гы!». Подобное мировоззрение, к сожалению, иногда встречается и среди авторов Луркоморья — статья про ОТО тому пример. Быдло неспособно трезво оценивать события и всегда ищет виновных в своих бедах, вместо того, чтобы разбираться и исправлять свои ошибки.
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1 час.
СЕРГЕЙ Лютов
Не стоит всех под свою мерку мерять!
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55 мин.
СЕРГЕЙ Лютов
Чтобы о чем-то судить, нужны источники - интернет и СМИ - не 100% истина, необходимо иметь, друзей, знакомых  в гуще интересуемых событий, что намного эффективнее ЛЮБОЙ пропаганды!
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