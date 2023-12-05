Объявленный в розыск основатель сети "Тануки" Орлов находится в Лондоне

Ресторатор и основатель сетей "Тануки" и "Ерш" Александр Орлов сообщил в интервью Forbes.kz, что объявление в розыск и расследование уголовного дела стали для него сюрпризом, и что он сейчас находится в Лондоне.
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