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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Таджики запросили российские земли под масличные культуры – продолжится ли аттракцион нашей неслыханной щедрости

Таджики запросили российские земли под масличные культуры – продолжится ли аттракцион нашей неслыханной щедрости

Таджики запросили российские земли под масличные культуры Таджикистан, в настоящее время импортирующий растительное масло из России, надеется изменить ситуацию.

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Комментарии
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СЕРГЕЙ Лютов
Вперед, Казахстан рядом!
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1 м.
Ксюша Кирьязис
Получим хрень по типу второго Израиля, но уже на территории России. Таджикистан сотрудничает с Гейропой и США, которые настроены враждебно к России. Где гарантия, что взяв в аренду (надеюсь), эти земли потом не выкупят (российские чинуши могут выкинуть что угодно) и не получится таджикский анклав на территории России? А там уж они смогут вытворять что им пожелается....с подачи своих западных &quot;партнёров&quot; и своих диаспор из российских регионов .
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1 м.
sylpfide sylpfide
Наглость не имеющая границ. Дружат с западом, под их дудку пляшут. а Россия им все должна. Когда же наши долги кончатся перед бывшими республиками?
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4 н.