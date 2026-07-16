Таджики запросили российские земли под масличные культуры – продолжится ли аттракцион нашей неслыханной щедрости

Ксюша Кирьязис

Получим хрень по типу второго Израиля, но уже на территории России. Таджикистан сотрудничает с Гейропой и США, которые настроены враждебно к России. Где гарантия, что взяв в аренду (надеюсь), эти земли потом не выкупят (российские чинуши могут выкинуть что угодно) и не получится таджикский анклав на территории России? А там уж они смогут вытворять что им пожелается....с подачи своих западных "партнёров" и своих диаспор из российских регионов .